Аугсбург, Германия, , 13:58 — REGNUM В результате взрыва, который произошел в расположенном около железнодорожной станции Гюнцбург в федеральной земле Бавария в Германии пустующем здании, пострадали 11 человек. Об этом 17 июня сообщает газета Merkur.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, в здании произошел взрыв газового баллона, причина которого на данный момент неизвестна.

Также уточняется, что радиус взрыва составил около 100 метров и что взрывная волна от него ощущалась на расстоянии около 1 км.

Кроме этого, со ссылкой на местную полицию, сообщается, что взрывом повреждено 30 транспортных средств, а также здания в его радиусе. В настоящее время железнодорожная станция Гюнцбург закрыта и поэтому движение поездов между Аугсбургом и Ульмом временно прервано, для его замены организована перевозка пассажиров на автобусах.

При этом ангар, в котором произошел взрыв, полностью разрушен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что Парижский суд разрешил начать работы по расчистке подвалов жилого здания, расположенного по адресу улица Рю-де-Тревиз в Париже более чем через год после сильного взрыва бытового газа.