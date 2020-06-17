Варшава, , 13:50 — REGNUM Во вторник, 16 июня, около полудня возле памятника воинам Армии Крайовой, который находится неподалёку от здания Сейма (парламента) Польши, 48-летний фермер из Краковского воеводства, имя которого не сообщается, совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает издание wprost.pl.

По словам полицейского Роберта Шумяты, мужчина не имел при себе каких-либо плакатов или листовок, не выкрикивал никаких призывов. Он просто облил себя каким-то горючим веществом и поджёг. Находившиеся поблизости полицейские и прохожие оперативно потушили пламя с помощью автомобильного огнетушителя. Пострадавший был доставлен в больницу на «скорой помощи».

«Он не сказал ни куда едет, ни что собирается делать. Еще утром я с ним разговаривала, чувствовала, что может случиться что-то плохое», — рассказала корреспонденту популярного еженедельника Super Express мать пострадавшего.

По словам матери, её сын живёт в Мысленицком повете (районе) Краковского воеводства. Занимается земледелием и скотоводством, семьи не имеет. К тому, что произошло, привёл его давний конфликт с муниципалитетом, который отторг часть его земли для устройства дороги. Проигрыш дела в суде привёл к нервному срыву. Мужчина не признал решение суда, и перепахал дорогу, проходящую по его земле.

«Сын сломался, когда муниципалитет провёл дорогу через середину нашего поля, к тому же расширил его, забрав кусок земли. К сожалению, суд признал правоту чиновников, признав показания наших свидетелей недействительными», — говорит мать потерпевшего.