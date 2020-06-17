д. Большая Ящера, , 13:49 — REGNUM В Ленинградской области на федеральной трассе, ведущей из Петербурга в Белоруссию, столкнулись два легковых автомобиля и грузовой автомобиль Scania с полуприцепом. В результате ДТП один водитель погиб, другой получил ранения. Об этом 17 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП в Ленобласти один человек погиб (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург») Vk.com/spb_today

По предварительной информации, ДТП произошло 17 июня около 10:25 мск в Лужском районе Ленинградской области, на 97 км федеральной автомобильной дороге «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь» у населенного пункта Большая Ящера.

В результате столкновения трех транспортных средств — Toyota Land Cruiser, грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом и Ford Focus, травмы несовместимые с жизнью получил 66-летний водитель «Тойоты», а водитель «Форд» госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.