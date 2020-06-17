Тольятти, Самарская область, , 13:35 — REGNUM Спасатели ликвидируют угрозу падения 60-метрового башенного крана в Тольятти. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба администрации города.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 17 июня сотрудники спасательного ведомства получили информацию об угрозе падения башенного крана на Новом проезде в Автозаводском районе города.

Отмечается, что по тревоге были подняты 23 сотрудника оперативных служб. Они частично перекрыли участок и эвакуировали из близлежащего здания 30 граждан. По предварительным сведениям, ликвидация этой нештатной ситуации может занять около 24 часов.

Сообщается, что при демонтаже крана, собственником которого является ООО «Элрем Сервис», произошел сход его колесной пары с рельс. Ранее суд в г. Тольятти удовлетворил требование прокурора Автозаводского района города и вынес решение о демонтаже этого башенного крана. Было установлено, что он стоит на неиспользуемой стройплощадке в технически непригодном состоянии, а значит несет угрозу для жизни и здоровья граждан.

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