Астрахань, , 13:29 — REGNUM В Астраханской области снят с мели сухогруз «Голден Роуз», который перегородил Волго-Каспийский морской судоходный канал 16 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

Судно с грузом из зерна следовало из Астрахани в иранский Амиробад, когда село на мель. Сухогруз повреждений не получил, но движение по каналу было нарушено.

Для решения проблемы объединились администрация морских портов Каспийского моря, порт Оля, МСКЦ, Морспасслужба, Линейный отдел внутренних дел на транспорте и транспортная прокуратура. На помощь сухогрузу пришёл буксир «Буми Покачи», однако работы не увенчались успехом и были приостановлены до утра 17 июня.

Освободить сухогруз удалось 17 июня в 13:30 по местному времени. Судно продолжило путь по маршруту.

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