Ряжск, Рязанская область, , 13:16 — REGNUM Двух злоумышленников, подозреваемых в угоне автомобиля ВАЗ-2111, задержали в городе Ряжске Рязанской области. Мужчины похитили машину со спящим владельцем внутри, которому удалось выпрыгнуть из салона, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального УМВД.

40-летний житель Ряжска обратился ночью в полицию с заявлением об угоне своей машины. Он пояснил, что возвращался домой, но устав после долгой рабочей смены, решил остановиться на обочине и вздремнуть на заднем сидении. Проснулся он от того, что машина начала двигаться. На передних сидениях автовладелец увидел двух незнакомцев в тёмных капюшонах и закричал. От неожиданности угонщик затормозил, а мужчина в это время выпрыгнул из салона. Опомнившись, похитители уехали. Пострадавший рассказал полицейским, что забыл в легковушке свой мобильный телефон, запеленговав который удалось отыскать автомобиль.

По приметам оперативники уголовного розыска предположили, что к похищению может быть причастен 22-летний житель Ряжского района, ранее судимый за угон и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Разыскав его, полицейские установили личность второго угонщика, 17-летнего жителя Ряжска. По предварительным данным, приятель возвращались ночью домой после застолья, увидели припаркованную легковушку с ключами зажигания в замке и решили покататься. Когда на заднем сидении кто-то закричал, они остановились, а затем уехали. Покатавшись полчаса, они оставили машину на парковке в технически исправном состоянии.

Автомобиль вернули владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.