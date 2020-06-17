Уфа, , 13:13 — REGNUM Пропавшие туристы найдены в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, группу туристов из четырех человек обнаружили на берегу реки Юрюзань. Помощь сотрудников оперативных служб им не понадобилась. Туристы продолжают сплавляться по реке и намерены вернуться через неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Караидельском районе потеряли четырех туристов, которые намеревались сплавляться по реке. Они начали свое путешествие 12 июня и должны были закончить путь 16 июня, но на связь они не вышли. Поэтому на их поиски подняли по тревоге сотрудников оперативных служб. Кроме этого, пропавших туристов искали и добровольцы.

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