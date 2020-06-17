Воронеж, , 13:05 — REGNUM Бывший глава администрации Гремяченского сельского поселения Хохольского района признан виновным по статье о даче взятки в крупном размере. Решение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего чиновника 17 июня вынес Центральный суд Воронежа, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, чиновник в феврале 2020 года у здания Главного управления МВД России по Воронежской области, куда он приехал с целью дачи объяснений в рамках проводимой проверки по нарушениям при предоставлении земельных участков, предложил передать сотруднику полиции за прекращение проверки в сумме 200 тысяч рублей. Часть взятки в 100 тыс. рублей он тогда же положил в автомобиль полицейского, после чего был задержан.

Центральный суд Воронежа признал экс-главу поселения виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления на срок два года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.