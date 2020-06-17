Село Шарлык, Оренбургская область, , 12:48 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области собака напала на четырёхлетнего ребенка. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

С травмой лица мальчика госпитализировали. После осмотра и оказания медицинской помощи ребёнок отпущен домой.

По словам матери, когда сын играл собакой во дворе дома, животное проявило агрессию и набросилось на мальчика.

Стоит отметить, в июне это не первый случай, когда от нападения собак страдают маленькие дети. Ранее в Бугуруслане собака покусала четырехлетнего мальчика.

Ежегодно после нападения животных в регионе за медпомощью обращается от 4 до 6 тыс. человек.

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