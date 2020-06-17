Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. Горожанин объявлен в розыск, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 17 июня.

Как полагают следователи, трагедия произошла 16 июня 2020 года в доме на улице 3-й Турнирной Ростова-на-Дону. В ходе ссоры злоумышленник накинулся с ножом на отца и мать, затем сбежал. В результате мужчина 1959 года рождения скончался, женщина 1974 года рождения получила ранения и была госпитализирована.

Следователи просят ростовчан оказать содействие в поимке подозреваемого.