Тбилиси, , 12:43 — REGNUM В результате дорожной аварии в западной части Грузии один человек погиб и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, ДТП произошло в Цхалтубском муниципалитете района Имерерия в ночь на 17 июня. Легковой автомобиль, в котором было двое мужчин, врезался в припаркованный грузовик. От столкновения обе машины упали с дороги.

Сообщается, что один мужчина погиб, другого доставили в больницу. По предварительной информации, легковой автомобиль двигался с большой скоростью. В полиции предполагают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.