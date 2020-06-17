Анкара, , 12:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 1 тыс. литров контрафактного алкоголя. Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по предотвращению продажи нелицензированной алкогольной продукции прошла в провинции Газиантеп, расположенной на юго-востоке страны.

Во время рейда было изъято 1 тыс. 330 литров этилового спирта и 516 бутылок с контрафактным алкоголем. Задержаны два человека, обвиняемых в преступлении.

Напомним, ранее в провинции Адан сотрудники полиции арестовали двух подозреваемых, перевозивших свыше 50 тыс. таблеток, содержащих запрещенные наркотические препараты.