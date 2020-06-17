Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге арендатор насмерть заколол арендодателя в ходе спора по размеру арендной платы. Об этом трагическом происшествии 17 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о поножовщине в кафе на Ленинском проспекте, 78/1, поступило от очевидца 16 июня. На место прибыли сотрудники полиции Красносельского района, которые обнаружили тело 51-летнего предпринимателя, собственника помещения кафе.

Как установили следователи, в этот день индивидуальный предприниматель встретился с арендатором для обсуждения вопроса по арендной плате. Однако между мужчинами возникла ссора, в результате которой арендатор ударил ножом оппонента. Подозреваемого задержали в тот же день недалеко от места происшествия.

«По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Петербурге из-за пандемии коронавируса приняты меры поддержки в виде отсрочек по аренде для тех, кто арендует городскую недвижимость. Однако частные арендодатели вправе сохранить тот уровень платы, который они считают справедливым.