Москва, , 12:11 — REGNUM Истребители F-22 ВВС США вели сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время планового полета последних в районе границы России и США. Об этом 17 июня сообщает Минобороны РФ.

Указывается, что четыре стратегических российских ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также в северной части Тихого океана и уточняется, что их полет продолжался в течение 11 часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — говорится в сообщении и подчеркивается, что полеты российских военных самолетов проводятся в полном соответствии со всеми международными правилами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта совершил многофункциональный истребитель пятого поколения F-35A Lightning II.