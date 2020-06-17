Багдад, , 12:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удары по 150 целям рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Атака была произведена из гаубиц и ракетных установок в рамках спецоперации «Коготь тигра», которая началась в понедельник, 15 июня.

После артиллерийской подготовки, военные приступили к наземной операции, поддерживаемой авиацией. О результатах операции пока не сообщается.

Напомним, официальный Багдад выразил решительный протест, против турецкой агрессии, которая с точки зрения правительства страны нарушает суверенитет Ирака.