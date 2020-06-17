Эрбиль, Ирак, , 12:02 — REGNUM Вооруженные силы Ирана подвергли обстрелу деревню в Иракском Курдистане. Об этом 17 июня сообщает агентство Shafaq.

Журналисты отмечают, что обстрелу подверглась деревня Алана, расположенная на ирано-иракской границе в провинции Эрбиль.

О жертвах пока не сообщается, по данным журналистов, артиллерийский обстрел был произведен в то же время, что и бомбардировка курдских позиций турецкой авиации.

Напомним, на севере Ирака существуют укрытия Рабочей партии Курдистана (РПК), сражающейся с правительством Турции за право обладания автономией на территории государства.

Курды являются одним из крупнейших народов на планеты, не имеющих собственного государства. Народ разделен границами Турции, Ирака и Ирана. Правительства указанных стран на протяжении десятилетий препятствуют стремлениям к самоуправлению среди курдов.