Ричмонд , США, , 12:00 — REGNUM Ещё один памятник в Ричмонде (штат Виргиния), который был установлен в 1892 году в память об артиллерийском подразделении Конфедерации времен Гражданской войны в США, снесли участники протестных акций против жестокого обращения полиции. Об этом 17 июня сообщает газета Washington Post.

По данным издания, протестующие залезли на памятник, который изображает артиллериста времен американской Гражданской войны около 23:00 по местному времени (06:00 мск), и затем снесли его со своего пьедестала.

Также известно, что данный памятник стал третьим памятником деятелям Конфедерации, который снесли во время акций протеста в Ричмонде, во время Гражданской войны бывшим столицей Юга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее участники протестных акций снесли памятники президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману, а также свалили с пьедестала и выбросили в озеро памятник Христофору Колумбу.