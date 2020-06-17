Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге, в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, тяжело пострадал один человек. Об этом 17 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации ДТП произошло 17 июня около 9:40 в Приморском районе Санкт-Петербурга у дома 104 по Лахтинскому проспекту. Столкнулись автомобиль Volkswagen Polo под управлением 33-летнего водителя и автобус «ПАЗ» под управлением 50-летнего мужчины. После столкновения легковой автомобиль съехал с дороги и наехал на дерево.

«В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» направлен в больницу в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали», — отметили в УГИБДД.

По данному факту проводится проверка.