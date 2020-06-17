Джакарта, , 11:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердили, что землетрясение произошло 17 июня 2020 года в 00:54 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в море в 89 км к юго-западу от острова Сумбава на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 1483 стихийных бедствия, произошедших в стране с 1 января по 15 июня 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число пострадавших от стихийных бедствий в Индонезии