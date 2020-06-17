Гай, Оренбургская область, , 11:48 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту выпадения из окна с высоты второго этажа дома двухлетнего ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел днем 16 июня. Маленькую девочку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и правой ключицы.

Установлено, что на момент происшествия ребенок находится в комнате с восьмилетней сестрой, а мать на кухне мыла посуду. Во время игры дети открыли окно, и младшая девочка сорвалась вниз.