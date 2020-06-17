Одесса, Украина, , 11:48 — REGNUM В центре Одессы рухнули перекрытия 4-этажного жилого дома, сообщил департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

По данным ведомства, площадь обрушения составила 40 кв. метров. Обломки засыпали одну из квартир. К счастью, никто не пострадал.

Жильцы рассказали журналистам информационного агентства «УНИАН», что полгода назад на чердаке прорвало трубу с водой и квартиры начало подтапливать. Коммунальные службы Одессы никак не реагировали на обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Одессы рухнула угловая часть старого жилого дома. Пострадал один мужчина. По одной из версий СМИ, подобные обрушения могут провоцировать специально, чтобы расчистить место для строительства элитного жилья.

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