* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Южном окружном военном суде огласили приговор жителю Дагестана, который вступил в ряды международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и незаконно пересёк границу РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде 17 июня.

В материалах уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 322 УК РФ говорится, что 12 февраля 2014 года подсудимый примкнул к террористам на территории Сирии. До 5 апреля 2014 года вооруженный уроженец Дагестана охранял тренировочный лагерь боевиков и другие объекты. В период с 30 апреля по 6 мая 2019 года он незаконно перешел с территории Грузии через госграницу России, где его задержали пограничники.

Суд назначил жителю Дагестана в виде 14 лет колонии строгого режима с отбытием первых двух лет в тюрьме. Подсудимому также назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.