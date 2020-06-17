Рязань, , 11:28 — REGNUM Памятник Сергею Есенину разрисовали неизвестные в Кремлёвском парке Рязани. Рисунки и надписи вандалов оперативно очистили работники муниципальной дирекции благоустройства, сообщили 17 июня в пресс-службе мэрии.

Фотографии изукрашенного памятника появились в социальной сети 16 июня. На происшествие оперативно отреагировали в мэрии — в этот же вечер бригада по комплексному обслуживанию объектов благоустройства очистила монумент специальным средством.

В мэрии уточнили, что обычно памятники в Рязани моют по сезонам — осенью и весной или по мере загрязнения.