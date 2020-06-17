Уфа, , 11:05 — REGNUM 20 тысяч призывников и людей пожилого возраста дополнительно вакцинируют от пневмококковой инфекции в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году будет дополнительно закуплено 20 тысяч вакцин от этой инфекции. Всего же для закупки 50 526 доз будет направлено 96,6 миллионов рублей.

Отмечается, что вакцинация необходима для уменьшения смертности от заболеваний органов дыхания. В 2020 году охват вакцинацией в Башкирии составит 73,2 процентов. А в следующем году специалисты планируют вакцинировать от пневмококка еще свыше 18 тысяч пожилых людей, которые страдают бронхолегочными заболеваниями.

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