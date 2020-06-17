Уфа, , 10:46 — REGNUM Приговор пяти сотрудникам нефтеперерабатывающего завода «Уфанефтехим», после взрыва на этом предприятии, вынесли в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности на опасном производственном объекте. В результате летом 2016 года в Орджоникидзевском районе Уфы на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» взорвалась газовоздушная смесь, из-за этого произошла разгерметизация продуктопровода, произошел разлив нефтепродуктов и их возгорание. Тогда пожаром была охвачена площадь 300 кв. метров.

В этой аварии шесть сотрудников получили несовместимые с жизнью травмы, а два человека получили телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ. Отмечается, что обвиняемые свою вину не признали.

В результате суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы от 3 лет до 5 лет в колонии-поселении. Подсудимые также на два года лишены права работать на взрывоопасных объектах нефтепереработки.

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