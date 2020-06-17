Нукуалофа, , 10:43 — REGNUM Неподалеку от берегов Королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом 17 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

Также сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 6:24 по времени UTC (09:24 мск). При этом эпицентр подземных толков находился на расстоянии 125 км в западном направлении от населенного пункта Хихифо, который находится на юго-западном побережье самого крупного из островов архипелага — Ниуатопутапу. Очаг землетрясения располагался на глубине 279 км.

При этом информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что жители десяти городов Узбекистана ощутили землетрясение, которое произошло в Афганистане.