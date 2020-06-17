Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 10:54 — REGNUM Наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы назначили жительнице села Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области за подделку официального документа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, в апреле 2019 года женщина, осознавая, что ее 34-летний сожитель не имеет права на управление автомобилем и его ответственность не застрахована в установленном порядке, собственноручно внесла в бланк страхового полиса сведения о допуске мужчины к управлению ее автомобилем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили повысить штрафы за езду без полиса ОСАГО.

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