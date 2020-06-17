Багдад, , 10:33 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали группу подозреваемых в торговле людьми. Об этом 17 июня сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Мутанна, расположенной на юге страны. Задержанные обвиняются в попытке продажи в рабство двух девочек, в возрасте 14 и 15 лет.

Арестованным двум женщинам предъявлено обвинение в торговле людьми, кроме того, женщины также обвиняются в торговле человеческими органами, в частности, в продаже почки шестилетнего ребенка.