Хабаровск, , 10:30 — REGNUM В Хабаровск из Биробиджана вечером 16 июня вертолётом МИ-8 доставили ребёнка с матерью. Малыш двух лет нуждался в квалифицированной помощи после тяжёлых ожогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

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«Общая продолжительность полёта составила почти три часа. В вертолёте за состоянием ребёнка следила бригада медиков. За время полёта его состояние не ухудшилось. По приземлению малыша на скорой помощи отвезли в детскую краевую больницу», — рассказали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ребёнок получил ожоги лица, пролив на себя йод.