Кимры, Тверская область, , 10:18 — REGNUM Приговор в отношении бывшего мэра города Кимры Тверской области, который признан виновным в получении взятки, а также двоих его соучастников, вынес суд 16 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Как установлено судом и следствием, в 2010 году к главе Кимр обратился представитель частной компании по вопросу предоставления земельного участка для строительства гипермаркета. Чиновник предложил представителю компании приобрести право на подходящий земельный участок за 18 миллионов рублей, на что тот согласился. Для совершения сделки глава города привлёк ещё двух женщин, одна из которых на момент совершения преступления являлась председателем комитета по управлению имуществом города.

«В период с ноября 2010 по февраль 2012 года в результате совместных преступных действий обвиняемых востребованный компанией и имеющий высокую рыночную стоимость земельный участок, расположенный по улице 50 лет ВЛКСМ города Кимры, без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды, незаконно был передан «подконтрольному» главе города Кимры лицу, который не имел действительного намерения арендовать данный земельный участок для строительства, вследствие чего глава города безвозмездно приобрел возможность распоряжаться правом его аренды через свою знакомую», — уточнили в СК. Ущерб, причинённый государству, следователи оценили в 18 млн рублей.

Суд признал обвиняемых виновными. Экс-главе Кимр назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 36 миллионов рублей. Его сообщницам назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, и в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель городской думы Кимр, экс-мэр проходил обвиняемым по уголовным делам о взятке и растрате. Под следствием он находится с 2015 года. Дело дважды передавали в суд, однако оно возвращалось следователям.

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