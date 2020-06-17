Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни, обвиняемому в финансовой поддержке боевиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 17 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый в январе 2019 года, находясь в Германии, получил от двух лиц деньги, предназначенные для передачи членам незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем полученная сумма и личные сбережения были переданы жителем Чечни иному лицу для дальнейшей передачи террористам.

Житель Чечни признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Согласно приговору суда, ближайшие девять лет злоумышленник проведёт в исправительной колонии строгого режима.