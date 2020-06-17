Кабул, , 10:15 — REGNUM Двенадцать человек погибли и пять получили ранения после нападения боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Джаузджан, передает телеканал Tolo News.

Террористы напали на контрольно-пропускной пункт с военными в округе Акча. По данным телеканала 1TV News, в результате нападения погибли шесть силовиков и трое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в провинции Хост в Афганистане погибли семь человек после нападения боевиков. Ранее террористы захватили значительные территории в сельской местности и продолжают нападать на города.

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