Барнаул, , 10:15 — REGNUM ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде. В течение ближайших двух дней (18−19 июня) в крае будет штормить: при ветре, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, пройдут дожди (местами сильные). Также возможны грозы и выпадение града.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный ветер наблюдался в регионе и в прошедшие выходные. К примеру, в Барнауле сорвало кровлю с торгового центра «Плаза». Металлические листы, упавшие с крыши, повредили автомобили и перегородили проезжую часть, в том числе трамвайные пути.

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