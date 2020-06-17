Уфа, , 10:16 — REGNUM Маленьких ребенок и девушка пострадали в дорожной аварии в Самаре. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 16 июня на ул. Некрасовская.

По предварительной версии, автомобиль «Тойота Хайлендер», за рулем которого находилась девушка 1998 года рождения, на регулируемом перекрестке стал поворачивать налево, но не уступил дорогу автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», которым управлял мужчина 1978 года рождения. В результате автомобили столкнулись.

Сообщается, что в этой аварии получили травмы девушка 1993 и мальчик 2016 года рождения, которые находились в автомобиле «Тойота Хайлендер».

В настоящее время стражи порядка устанавливают все причины произошедшего.

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