Йошкар-Ола, , 10:07 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении 37-летней женщины — бывшего генерального директора ООО «БВ Трейд Инвест» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что с июля по ноябрь 2018 года двоим сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата. Причём деньги на выплаты имелись, но были потрачены на другие цели. Задолженность составила 330 тыс. рублей. Более 1 млн рублей было потрачено на обслуживание расчетного счета, оплату услуг связи, аренду автотранспорта и помещения. В настоящее время организация ликвидирована.

В ходе расследования проведены почерковедческая и бухгалтерская экспертизы, материалы уголовного дела составили 5 томов. Бывший гендиректор не признала свою вину и ущерб не возместила, в связи с этим на её автомобиль был наложен арест. После вступления решения суда в силу средства будут выплачены потерпевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая текущего года просроченная задолженность по заработной плате в республике составила 6,632 млн рублей. 34,6% в структуре долгов приходятся на организации в стадии банкротства — 2,294 млн рублей.