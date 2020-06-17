Пролетарский район, Ростовская область, , 09:58 — REGNUM В Пролетарском районе Ростовской области погода разгулялась не на шутку. Два хутора 14 июня пострадали от града размером «с голубиное яйцо». Об этом свидетельствуют фотоснимки и видеокадры из хуторов Харьковский-2 и Наумовский, снятые местными жителями.

https://www.instagram.com/p/CBbOn0sDc33/

«Филиал ада»: хутора Харьковский-2 и Наумовский 14 июня разбомбил град. Пострадало более ста домовладений, несколько легковых автомобилей, погибла птица, уничтожены огороды, выбита тысяча гектаров пшеницы. В районе работает комиссия во главе с Сергеем Гончаром, выясняются размеры ущерба, пострадавшим будет оказана финансовая помощь», — уточняют местные журналисты.

Сумма понесённых потерь станет известна после полного обследования пострадавших домов. По некоторым оценкам, ущерб, причинённый непогодой, составляет несколько сотен тысяч рублей.