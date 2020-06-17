Уфа, , 10:03 — REGNUM Поиск четырех туристов, которые отправились сплавляться по реке, организован в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, туристов ищут в Караидельском районе. Они планировали сплавиться по реке Юрюзань и 12 июня вышли из н.п. Атняш.

Отмечается, что 16 июня туристическая группа, которая не была зарегистрирована, должна была выйти к н.п. Абдуллино, завершив свой маршрут. Пропавших ищут как представители правоохранительных органов, так и добровольцы.

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