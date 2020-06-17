Барнаул, , 09:55 — REGNUM В Алтайском крае продолжают десятками выявлять новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 17 июня, оперативный штаб региона, их общее число составляет уже 3010 человек, причём 71 носитель добавился только за последние сутки.

Не обошлось без смертельного случая, правда, носитель SARS-CoV-2, как утверждают медики, скончался по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, за весь период в Алтайском крае скончались 43 взрослых с SARS-CoV-2 (в том числе 22 случая от COVID-19, 18 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе).

«Из всех выявленных случаев: 141 имеет завозной характер (два — из-за рубежа), 2005 — по контакту с ранее заболевшими лицами, 316 — у больных внебольничной пневмонией, 820 — у заболевших ОРВИ, в 1874 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных на сегодняшний день 45, на аппарате ИВЛ — 17», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях. Ещё одна произошла в Центральной районной больнице Михайловского района.

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