Ижевск, , 09:54 — REGNUM В Удмуртии скончался ещё один человек, у которого было подтверждено наличие коронавируса. Всего в республике на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний скончались 23 человека, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Глава Удмуртии уточнил, что скончался мужчина в возрасте 81 года.

Отметим, на портале общероссийского оперативного штаба данные об умерших с коронавирусом жителях Удмуртии не меняются с 11 мая. Указано, что скончались 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 17 июня выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1175 случаев заражения SARS-CoV-2. На сегодня проведено 102 752 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Биоматериал был отобран у 94 896 жителей республики.