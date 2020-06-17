Кызыл, , 09:48 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, выписаны из больниц с выздоровлением 59 человек.

«За весь период выявлено 2883 случай инфицирования, в том числе среди мужчин — 1080 случаев, женщин — 1803. Среди детей до 17 лет — 438 случаев, в том числе от рождения до двух лет — 75, 3−6 лет — 83, 7−14 лет — 203, 15−17 лет — 77», — отметили в минздраве.

Общее количество излечившихся к настоящему моменту достигло 1256 человек. При этом умерло за всё время эпидемии от COVID-19 два пациента. Ещё 17 носителей скончались от тяжёлых сопутствующих заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, у трёх пациентов был рак, у четырёх — инсульт, ещё у троих — кровоизлияние в головной мозг. Двое пациентов поступили в больницу с циррозом печений, двое — с острой сердечной недостаточностью, по одному случаю — после аварии, с болезнью почек и ожогом.

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