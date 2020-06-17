Воскресенский район, , 09:36 — REGNUM На ферме в Воскресенском районе Саратовской области 16 июня 2020 года обнаружены два трупа, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным, на ферме, расположенной в 500 метрах от села Усовка Воскресенского района трудились разнорабочими 46 и 66-летний местные жители. Около 15 часов сотрудница фермы обнаружила мужчин без признаков жизни и сообщила владельцу хозяйства. Руководитель вызвал на место сотрудников полиции.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело одного из мужчин на кровати в бытовке для работников, тело второго находилось на улице на удалении 3−4 метров от строения. Каких-либо телесных повреждений не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти мужчин. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в апреле 2020 года обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти.

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