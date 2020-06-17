Барнаул, , 09:33 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, произошла ещё одна вспышка SARS-CoV-2. Как сообщает «ТОЛК» со ссылкой на главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) Михайловского района Александра Бокка, коронавирус подтвердился у 10 человек.

Не исключено, что источником распространения инфекции стал экстренный пациент, которого лечили в реанимации. Так или иначе, сейчас в ЦРБ закрыт стационар, больных госпитализируют в районную больницу Волчихинского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса. Во многом это происходит из-за вспышек SARS-CoV-2 в медицинских и социальных учреждениях.