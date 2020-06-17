Владивосток, , 09:23 — REGNUM Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв этапирован из колонии Спасска-Дальнего в Приморье в Хакасию.

Читайте также: Осужденного экс-мэра Владивостока отправили в колонию в другой регион РФ

«Пушкарёва этапировали в Хакасию неделю назад. Мы пока не знаем, в какую колонию его переведут, скорее всего, он ещё не прибыл на место», — сказал 17 июня агентству «Интерфакс — Дальний Восток» председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин.

По закону, осужденный по прибытию на место отбывания наказания имеет право оповестить родных о своём местонахождении звонком или в письменной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ в ходе проверки исполнения наказания Игоря и Андрея Пушкарёвых выявила ряд нарушений.

По требованию Генпрокуратуры, Игоря Пушкарёва перевели в колонию другого региона.