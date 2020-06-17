Тулун, Иркутская область, , 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.

«В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме — под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера», — сказано в официальном сообщении. Также известно, что долгое время злоумышленника не удавалось находить потому, что жертвы противоправных посягательств сообщали лишь обрывочные либо противоречащие друг другу сведения о злоумышленнике.

«Таким образом, все, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, — это усы, характерная кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды. Под такие критерии условно подпадали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов.

Наиболее вероятный возраст мужчины, со слов потерпевших, составлял от 40 до 65 лет. Лица именно этой категории и профессиональной деятельности проверялись в приоритетном порядке», — отметили в СКР.

По возбуждённому уголовному делу в соответствии пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»), ч.2 и ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ч.2 и ч.3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») предъявлено окончательное обвинение. Теперь его фигуранту предстоит ознакомиться со всеми материалами, а это — более 100 томов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Верховный Суд России оставил без удовлетворения жалобы «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего десятки женщин. Приговор, вынесенный ему в декабре 2018 года, вступил в законную силу.

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