Южно-Сахалинск, , 09:15 — REGNUM В Корсаковском городском суде Сахалинской области рассматривается по существу уголовное дело в отношении троих сотрудников Росгвардии, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

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Три человека в масках в августе 2019 года избили мужчину. Как рассказал заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов, дело было осложнено тем обстоятельством, что напавшие были в форме и в масках. Установить их личности было не просто.

«И нам пришлось проделать немалую работу, чтобы установить, во-первых, личности этих лиц и их принадлежность к конкретному ведомству», — цитирует Архипова ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане пьяный мужчина избивал на улице девушек, когда к месту происшествия прибыли полицейские он напал и на них. Одному правоохранителю дебошир сломал нос, второго ударил неустановленным предметом по голове.