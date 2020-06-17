Якутск, , 09:18 — REGNUM Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов вновь оказался в СИЗО, вместе с ним задержана и его супруга Анна.

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Ранее чиновника подозревали в махинациях с тремя земельными участками, превышении должностных полномочий. Но дела по разным основаниям были прекращены, пишет ИА SakhaNews. Узнать подробности задержания семейной пары в правоохранительных органов пока не удаётся.

По информации СМИ, Поповых могут подозревать в коммерческом подкупе.

17 июня решится вопрос с избранием меры пресечения Попову и его супруге.

Как сообщало ИА REGNUM, ушедшего с должности летом 2016 года заместителя мэра Якутска по экономике и финансам Егора Попова задержали по подозрению в коррупции в октябре того же года.

По мнению следствия он осуществил незаконные махинации с земельным участком под строительство инклюзивной школы.

В 2013 году Егор Попов, нарушив закон, распорядился уменьшить площадь участка, на котором городские власти должны были строить новое здание школы № 35, предназначенной для детей-инвалидов. Землю чиновник передал частной компании под строительство многоквартирного жилого дома. В итоге дом уже построен. А школа, которую обещали ввести в эксплуатацию в 2015 году, до сих пор не возведена.