Уфа, , 09:05 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения водителем такси, повлекшее за собой смерть 15-летний девочки, возбудили в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, днем 16 июня текущего года в с. Иглино подозреваемый водитель такси ехал на машине в нетрезвом состоянии. В какой-то момент автомобиль съехал на правую обочину дороги. Там находились четыре несовершеннолетних подростка.

После ДТП подозреваемый предпринял попытку покинуть место аварии, но его задержал прохожий. В этом ДТП девочка 15 лет получила травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.

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