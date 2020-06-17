Норильск, Красноярский край, , 09:00 — REGNUM До полной реабилитации территории на месте разлива нефтепродуктов в Норильске ещё далеко, но цель вполне достижима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края, об этом заявил губернатор Александр Усс, побывавший на месте ЧС вместе с министром экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

По словам руководителя региона, локализовать последствия удалось в достаточно короткие сроки благодаря слаженной работе спасателей, а худшие прогнозы не оправдались.

«Установлено большое количество боновых заграждений, что позволило минимизировать попадание топлива в озеро Пясино. И ситуация, которую мы наблюдали несколько дней назад, радикально отличается от той, что есть сейчас», — отметил он.

Губернатор добавил, что в 20-х числах июня федеральный характер реагирования на ЧС будет снят и работы продолжатся при региональном уровне руководства. В целом же, по его мнению, на полную реабилитацию территории могут уйти годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел России ранее назвали происшествие ужасной катастрофой.

«Если у нас ещё будет подобная катастрофа в арктической зоне РФ, это подорвёт усилия в экономическом освоении Арктики. Потому что мы чувствуем: давление растёт», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от РоссииНиколай Корчунов.

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