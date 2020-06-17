Казань, , 09:19 — REGNUM У села Соколки в Татарии сел на проезжую часть легкомоторный самолет Cessna-182, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СКР

Инцидент произошел в трех километрах от аэродрома, на дороге у населенного пункта Соколки. В момент произошедшего на борту самолета, принадлежащего Бугурусланскому летному училищу, находились 2 человека. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня экстренную посадку совершил самолет «Почты России». Лайнер Ту-204 вернулся в порт вылета после трехчасовой выработки топлива.

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