Киев, 17 июня 2020, 08:53 — REGNUM Из-за непогоды на Украине обесточены 80 населённых пунктов в пяти областях страны, сообщила 17 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Более половины обесточенных населённых пунктов находятся в Житомирской области. Аварии также зафиксированы в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на западе Украины паводок размыл несколько дорог, прервав автомобильное сообщение между населёнными пунктами.
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