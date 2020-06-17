Киев, 17 июня 2020, 08:53 — REGNUM Из-за непогоды на Украине обесточены 80 населённых пунктов в пяти областях страны, сообщила 17 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 16 на 17 июня вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях», — сказано в сообщении.

Более половины обесточенных населённых пунктов находятся в Житомирской области. Аварии также зафиксированы в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на западе Украины паводок размыл несколько дорог, прервав автомобильное сообщение между населёнными пунктами.

Читайте также: На западе Украины произошло наводнение